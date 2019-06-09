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Казино на реальные деньги

На просторах интернета азартные игроки теперь могут позволить себе найти официальные и лицензионные игровые казино. Так как количество их с каждым днем только растет, начали создавать рейтинг азартных организаций. Для того, чтобы захватить первые места в списке популярных сайтов, казино задабривают клиентов всяческими бонусами и прочими интересными выгодами.

Преимущества нахождения в рейтинге лучших

В списке популярных азартных мест могут брать участие только официальные и лицензионные игровые клубы. Исходя из этого, на формирование рейтинга также влияет оценка заядлых гемблеров и начинающих игроков. Отзывы играют важную роль и наиболее сильно влияют на дальнейшее место в списке. Дополнительным этапом проверки перед входом в рейтинг — оценка независимой комиссии и лаборатории. После анализа каждая из организаций делает свой вывод и подводит итоги.

Трудно не отметить то количество преимуществ, которые предоставляются казино при вхождении в рейтинг лучших онлайн клубов:

внимание и привлечение клиентов, которые хотят получить хороший сервис на основе отзывов других пользователей;

бесплатная реклама от выигравших игроков своему окружению;

рост репутации среди конкурентов;

больше возможностей найти спонсирующую компанию или начать сотрудничество с известными людьми/брендами.

Официальные источники дохода в виде игрового дома ежедневно конкурируют между собой, однако каждый пытается создать что-то новое — именно то, что заинтересует клиента. Каждый игрок на вес золота, поэтому лицензионные клубы вынуждены бороться за внимание гемблеров. На первом месте в такой борьбе стоит бонусная программа. Вовсе не удивительно, ведь кому не хочется получать подарки и выигрывать призы просто за выбор конкретного клуба. Этакая благодарность, так сказать. Дальше уже идут разнообразие языков интерфейса, чтобы привлечь клиентов; способы пополнения игрового счета и вывода средств; разнообразие валют оплаты.

Как попасть в рейтинг: критерии отбора

Стать участником такого списка довольно непросто, ведь пребывание в нем еще нужно заслужить.

Внимание уделяется вопросу о том, насколько сильно оправдываются ожидания игроков и совпадают ли они с реальностью. Официальные онлайн клубы с хорошей репутацией превосходят своих конкурентов по отношению к игрокам и их потребностям, ведь отдача в таких местах действительно на высоком уровне.

Безопасность

Официальные и лицензионные организации находятся в более выигрышном положении, так как без документов, подтверждающих законность действий игровых площадок, в рейтинг войти невозможно. Этот критерий очень важен, потому что именно он позволяет не ошибиться с выбором сайта для азартных игр.

Тот, кто выбирает посещение лицензионных и проверенных источников, получает взамен гарантированную защиту персональных данных и полную анонимность. При попытке украсть личную информацию на помощь приходит служба безопасности и блокирует всяческие мошеннические действия.

Программа лояльности

Официальные азартные онлайн платформы заботятся о потребностях игроков, поэтому бонусная программа для посетителей постоянно обновляется. При минимальных вложениях и игре на реальные деньги любители азарта получают неплохие плюшки для хорошего старта и его удачного продолжения. Среди всех изученных программ лояльности можем выделить несколько основных:

получение бонусов при введении специального промокода;

начисление подарочных денег за пополнение игрового счета;

ежедневные колеса фортуны;

подарки за ежедневное посещение сайта и активное участие в его развитии;

начисление бонусных процентов на остаток со счета;

персональные призы в честь дня рождения и другие праздники.

Первые места рейтинга онлайн площадок занимают самые щедрые компании. Гемблеры ценят отдачу и хорошее отношение разработчиков посещаемых сайтов и поэтому не готовы менять игровую точку с интересной бонусной программой.

Однако у каждых подарков есть некие нюансы их получения, поэтому лучше обратиться в техническую поддержку сайта, чтобы узнать о всех подводных камнях заранее.

Выплаты

Еще один важный критерий — быстрые и честные выплаты выигрышей. Для того, что облегчить задачу гемблерам, создатели лицензионных азартных платформ сотрудничают только с наиболее распространенными и комфортными платежными системами. Потребитель выбирает способ транзакции и валюту. Чем больше выбор, тем выше место в рейтинге.

Во время операции по выплатах лицензионные онлайн клубы берут во внимание несколько пунктов:

установка лимита для вывода средств и пополнения лицевого счета;

связь с игроком для подкрепления доверия со стороны компании;

прохождение идентификации личности;

блокировка доступа к личному кабинету при нарушении политики компании.

При возникновении казусных вопросов или ситуаций служба техподдержки обязана оказать помощь и предоставить шаги решения вашего запроса. Например, если человек поднял большую сумму, но находится в стране, где действие официальных площадок недоступно, гемблеру предлагают подъехать к главному офису и оформить вывод средств.

Официальные игровые площадки постоянно модернизируют внутреннюю политику, тем самым улучшая качество работы с клиентами и их запросами. Потребитель всегда прав, а значит его потребности стоят на первом месте. Для того, чтобы азартный портал пользовался популярностью и был у всех на устах, достаточно создать понятный и доступный сайт с зеркалами, а также проработать бонусный план до того уровня, чтобы гемблер даже не задумывался о переходе к конкурентам.

Подходите к выбору организации с умом и проверяйте официальные источники. С таким подходом вы просто не сможете ошибиться, а взамен получите умножение дохода и приятное времяпрепровождение в свое удовольствие.